Kein Camping mehr auf dem Hausberg – Gurtenfestival gibt Sleeping-Zone auf Die Zeltstadt am Rand des Gurtenfestivals ist Geschichte. Begründung: Das aufwendige Angebot sei immer weniger genutzt worden. Christoph Hämmann

Unebene Schlafzone mit prächtiger Aussicht: Die Sleeping-Zone am letztjährigen Gurtenfestival. Foto: Raphael Moser

Für manche gehört es zu einem Musikfestival-Besuch, unmittelbar neben dem Gelände ein Zelt aufzuschlagen. Am Paléo in Nyon etwa hat der Zeltplatz ein derartiges Eigenleben entwickelt, dass regelmässig Leute nur fürs Campieren anreisen. Ganz anders beim Gurtenfestival, das dieses Jahr vom 12. bis zum 16 Juli dauert: Dort wird die Sleeping-Zone nach vielen Jahren nicht mehr angeboten.

Laut Festival-Sprecherin Lena Fischer gibt es für diesen Entscheid zwei Hauptgründe, wie sie auf Anfrage erklärt: «Zum einen hat die Nachfrage Jahr für Jahr nachgelassen.» Letztes Jahr seien von 1500 möglichen Zeltplätzen noch rund 700 genutzt worden.

«Zum anderen sind Aufbau und Betrieb der Sleeping-Zone sehr aufwendig, sodass unsere Kosten jeweils nicht annähernd gedeckt waren.» Lange habe es unabhängig von der Aufenthaltsdauer 20 Franken gekostet, um während des Festivals in der Sleeping-Zone ein Zelt aufstellen zu dürfen. «Doch auch mit der letztjährigen Erhöhung auf 60 Franken haben wir massiv draufgelegt.»

Attraktive Ausweichmöglichkeiten für jedes Budget

Noch teurer habe man die Sleeping-Zone nicht anbieten wollen, so Fischer, «für das, was es ist, liesse sich das nicht rechtfertigen». Sie spricht damit das unebene Gelände an, das verhindere, dass der Aufenthalt im Zeltlager «ein Erlebnis für sich» sei wie an anderen Festivals.

Oder wie auf dem Campingplatz Eichholz, dessen Liegewiese während des Gurtenfestivals jeweils mit Zelten überstellt ist. Es gebe immer mehr attraktive Ausweichmöglichkeiten, um nicht auf dem Gurten in Schräglage übernachten zu müssen, sagt Fischer – «auch für kleine Budgets». Tatsächlich können heutige Besucherinnen und Besucher im Vergleich mit früheren Generationen etwa zwischen zwei Jugendherbergen oder diversen Hotels mit Spezialangeboten auswählen.

Wenn es auf dem Gurten eindunkelt, denken die meisten Besucherinnen und Besucher noch lange nicht an Schlaf. Foto: Franziska Rothenbühler

Auf der Gurtenfestival-Website wird das Aus für die Sleeping-Zone zwar begründet, doch an die grosse Glocke haben die Organisatorinnen und Organisatoren ihren Entscheid im Vorfeld des Festivals nicht gehängt. Wer bereits einen Festivalpass gekauft hat und gleichzeitig die Sleeping-Zone buchen wollte, hat das fehlende Angebot aber bemerkt. «Dennoch hatten wir kaum Reaktionen», sagt Fischer.

Ihrer Ansicht nach ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die Sleeping-Zone von immer weniger Besucherinnen und Besuchern als zeitgemässes Angebot erachtet wurde. «Immer öfter wurden Zelte bloss noch dafür aufgestellt, dass eine Gruppe einen geschützten Ort hatte, um warme Kleider und andere Dinge deponieren zu können.» Deshalb würden neuerdings auf dem Gelände viel mehr Schliessfächer als früher angeboten.

Christoph Hämmann ist Redaktor im Ressort Bern. Er arbeitet seit 2010 bei Tamedia und schreibt über Politik und Gesellschaft in Stadt, Region und Kanton Bern. Mehr Infos @hae_mann

