Róisín Murphy – Königin der Samstagnacht

An dieser Stelle war schon einmal die Rede davon, dass die Zeltbühne so etwas wie eine Insel auf dem Kontinent Gurtenfestival sei. Und schon da gaben vier Britinnen ein Konzert, das von so wunderbarster Schnoddrigkeit war, dass man gerne einfach geblieben wäre – vielleicht fast ein bisschen für immer. Lime Garden hiessen sie.

Und nun, am Samstagabend, gibt schon wieder eine Frau von der Insel hier ein Konzert für die Geschichtsbücher. Man darf das hier ja auch mal so sagen: Wer das Konzert der Irin Róisín Murphy verpasst hat, nun ja, der oder die darf sich eine ganze Wagenladung Asche übers Haupt streuen.

Foto: Franziska Rothenbühler

Diese glimmenden Beats, dieser Groove, diese Exzentrik, die Kostüme, und diese unglaublich tighte Band: Róisín Murphy zeigt von der ersten Minute an, wieso sie die ganz grosse Pop-Alchimistin der letzten 30 Jahre ist.

Sie ist zwar 1974 im zwei Stunden von Dublin entfernten Arklow geboren, wuchs aber in Manchester auf. Also just dort, wo die Clubkultur in den 1990er Jahren gerade explodierte. Und in jenen Halbwelten von Englands elektronischem Untergrund lief sie dem Produzenten Mark Brydon über den Weg, verliebte sich und wurde mit ihm als Moloko zu einem der prägenden Duos der elektronischen Tanzmusik der damaligen Zeit.

Moloko löste sich 2004 auf, aber für Murphy ging es nahtlos weiter mit einer Solokarriere sondergleichen. Von Soloalbum zu Soloalbum erfindet sie sich seither immer wieder neu, köchelt mit Club-, Disco- und House-Elementen immer wieder neue Popmixturen. Fünf Alben waren es. Inzwischen ist sie 49 Jahre alt und kommenden September soll ihr sechstes erscheinen, dessen Vorabsingles die britische Presse schon wieder begeistert aufnehmen.

Während draussen ein Sturm über den Gurten zieht, spritzt diese Wunderfrau jetzt unablässig also ihre Mixturen ins Publikum, eine nach dem anderen von diesen leuchtenden, glimmenden, schimmernden Amalgamen aus etwa dreissig Jahren Clubkultur: «Ramalama», «Let me Know», «Overpowered» und wie die Songs alle heissen. Eines energetischer als das andere. Pausenlos und atemlos reiht sich Popwunderwerk an Popwunderwerk. Und natürlich kommt dann auch – gegen Ende – der eine Überhit aus Moloko-Zeiten: «Bring it Back». Unter diesem Zelt, das eine Insel ist, gibt es ihn in einer sehr reduzierten Version. Nur mit afrobeatmässiger Perkussion unterlegt.

Jede Nacht habe ihre Königin, hat der Ansager zu Beginn gesagt. Nun: In dieser Samstagnacht ist es Róisín Murphy. (mbu)