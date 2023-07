Lil Nas X befreit uns alle

Schon eine gute Stunde vor dem Konzert warteten die Fans vor der Hauptbühne auf Lil Nas X, um sich die besten Plätze zu sichern. Und das zu Recht. Was dieser Künstler dann um Mitternacht auf die Bühne bringt, ist ein gewaltiges, glitzerendes Spektakel. Wuchtig, fluide, ein bisschen Drag, ein bisschen Theater. Schon nach wenigen Minuten zeigt er uns seine Schlange aus silberner Papmaché. Später reitet er auf einem weissen Stoffpferd über die Bühne. Alles geht da wild ineinander über: R’n’B, Cloud-Rap, Trap, Pop, das Ganze mit grosser Geste angerichtet.

Eigentlich weiss man nicht genau, was dieser Lil Nas X im weissen Gewand mit goldenem Haar nun genau ist. Hip-Hop-Künstler? Popstar? Ein Rapper? Klar ist nur, dass er sich schamlos bei allen Genres bedient, von Jackson bis Prince. Er nimmt sich was ihm gerade gefällt und vermengt das zu etwas ganz Neuem. Dabei ist ihm wahnsinnig wohl auf der Bühne, der Spass ist echt und ansteckend. Er ist ein Puppenspieler.

Er schickt uns befreit in die Gurten-Nacht: Lil Nas X auf der Hauptbühne am frühen Samstagmorgen. Foto: Raphael Moser

Ein Puppenspieler, der schon bevor er überhaupt eine erste Platte aufgenommen hatte, berühmt war. Seine Single “Old Town Road” von 2018 schlug ein wie eine Bombe. Sein Debüt-Album ”Montero” machte ihn zum Weltstar. Vor allem der Song “Montero (Call me by your name)”, ging viral, weil das dazugehörige Musikvideo prompt - auf jeden Fall in gewissen Kreisen - grosse Empörung auslöste. Im Video ist er, genauso ungehemmt: ungehemmt provokant, ungehemmt queer, ungehemmt unbekleidet. An einer Stripper-Stange gleitet Lil Nas X im Video vom Himmel herab in die bildliche Hölle - ein wahrer gefallener Engel also. Lasziv schaut er dabei in die Kamera und bittet den Zuschauer, ihn bei dessen Namen zu nennen - eine Anspielung auf den Film “Call Me By Your Name” (2017), der die Erfahrungen eines jungen schwulen Mannes aus den 80er-Jahren wiedergibt.

Lil Nas X hat Befreiung und Lust am Fluiden auf die Gurtenbühne gebracht. Ein grandioses Finale eines musikalisch grossen Tages. (mbu/law)