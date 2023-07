Rosalía ist uns erschienen

Kurz vor Mitternacht spielt sich auf dem Gurten etwas ab, was so vieles in Frage stellt, was uns bisher hier als Entertainment verkauft worden ist. Rosalía ist uns erschienen. Und mit ihr Stil, Klasse, Zukunft, Kunst, Geschmack, Klangdesign und eine Musik, die mehr will, als bloss schön, unterhaltend oder partyesk zu sein.

Rosalía tritt heute Nacht (eigentlich tut sie das schon ihre ganze Karriere lang) den Beweis an, dass man heute tatsächlich auch abseits jeglicher Pop-Formate zum weltweiten Star werden kann. Sie tischt viel auf: Reggaeton, Pianoballaden, Flamenco, Elektro-Rumba, doch was aufs erste Hinschauen nach Beliebigkeit klingt, ist das Gegenteil davon. In allem steckt ein avantgardistischer Geist, in allem steckt ein künstlicher Mehrwert, ein Gruss aus dem Futurum, sei es in der Wahl der Sounds, in der Form der Inszenierung, der Lichtführung und sogar die Livekamera wirkt, als dringe hier jemand mit der Bodycam ins Geschehen ein.

Video: ane

Und der Choreo-Tanz sieht zum ersten Mal in diesem Gurtenjahrgang nicht aus, als habe man ein ausrangiertes Fernsehballett auf die Bühne geschubst. Das alles verwundert nicht wirklich: Rosalía hat die grosse Inszenierung im Blut, war sie doch Mitglied der durchgeknallten Performance-Formation La Fura dels Baus, die einst Kunst, Musik und Tanz auf die Bühne brachte und mit Motorsägen das Publikum drangsalierte. Rosalía geht dezenter zu Werke. Sie hat auch Musik im Köcher, welche den Zeitgeist nicht überdauern wird. Doch dieser Auftritt setzt in seiner stylischen Brillanz Massstäbe und wird sich tief ins Langzeitgedächtnis brennen.

Somit endigt der heutige Hauptbühnen-Konzertreigen mit einem Programmpunkt, um den praktisch jedes Grossfestival Europas, den Gurten beneidet. In Montreux sei man bereit gewesen, tief für diese Rosalía Vila Tobella in die Geldsäcke zu greifen, doch weil die Manager mit dem letztjährigen Auftritt der Agentur-Kollegin Anitta beste Erfahrungen mit dem Gurtenfestival gesammelt haben, hat Bern den Zuschlag bekommen. Das nennt man vorausschauende Planung.

Nur so: Das dürfte morgen ein bisschen schwierig werden in Sachen Kulturschock, wenn die Partybrüder von Hecht auf gleicher Bühne das Vorabendprogramm bestreiten wird. (ane)