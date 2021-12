Starker Schneefall in Bern – Gurten-Skilift ist bereits in Betrieb Seit Donnerstag ist der Skilift auf dem Berner Hausberg offen. Wie bereits letztes Jahr kann er damit seinen Betrieb erneut aussergewöhnlich früh aufnehmen.

Erneut beschert der Schnee dem Gurten-Skilift einen frühen Saisonstart: Am Donnerstag konnte der Skilift auf dem Berner Hausberg zum ersten Mal in diesem Winter seinen Betrieb aufnehmen. Dank des anhaltenden Schneefalls in der Nacht und am Freitag dürfte der Skilift auch am Wochenende offen bleiben.

Dass der Gurten-Skilift bereits Anfang Dezember öffnen kann und während mehrerer Tage in Betrieb bleiben kann, ist selten. Auf 846 Metern über Meer ist der Gurten oft nicht schneesicher – und wenn Schnee liegt, dann bleibt er meist nicht für lange Zeit. In der Wintersaison 2019/2020 lief der Skilift deswegen keinen einzigen Tag. Anders war das in der letzten Saison 2020/2021, als der Skilift bereits am ersten Dezemberwochenende öffnen konnte.

Der Schlittelweg auf dem Gurten war allerdings am Freitagvormittag noch geschlossen.

Foto: Nicole Philipp (Januar 2021) Foto: Nicole Philipp (Januar 2021) Foto: Nicole Philipp (Januar 2021) 1 / 6

nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.