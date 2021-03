Probleme auf der Passstrasse – Gurnigel-Driftern droht 300-Franken-Busse Im Winter ist der Gurnigel beliebt: Regelmässig driften Autos über die Strassen und Parkplätze. Ein teurer Spass – und ein Ärgernis für die Gemeinden. Sheila Matti

Eine beliebte Tätigkeit im Winter: Driften auf dem Gurnigel. Foto: Getty Images

Es ist dunkel, als der Subaru über die Passstrasse donnert. Am Lenkrad: ein 20-jähriger Schwarzenburger. Er fährt vom Schwefelbergbad aus in Richtung Gurnigel, die Strasse ist schneebedeckt. Immer wieder beschleunigt er sein Auto so stark, dass das Heck in den Kurven ausbricht.

Unter Driftern ist der Gurnigel beliebt. Auf allen Kantonsstrassen im Gebiet Gurnigel und Schwarzenbühl kommt es regelmässig zu Zwischenfällen – so auch diesen Winter.

An einem Montagabend im Dezember wurden ganze 19 Personen von der Polizei angehalten und zuhanden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Unter ihnen auch der junge Subaru-Fahrer aus Schwarzenburg.