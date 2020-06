Gunten am Thunersee – Wassermassen ergiessen sich über die Kantonsstrasse Nach heftigen Regenfällen ist der Alebach in Gunten über die Ufer getreten und hat die Kantonsstrasse überflutet. Sie ist in beide Richtungen gesperrt. UPDATE FOLGT

Hochwasser in der Region Thun: In Gunten wurde die Kantonsstrasse überschwemmt. Video: Leserreporter/Tamedia

In Gunten ist der Alebach am Mittwochmorgen etwa 500 Meter westlich des Dorfzentrums über die Ufer getreten und hat die Seestrasse völlig überflutet. Holzstämme schwammen am Vormittag herum und auch die gesamte Seewiese beim Badhuus steht unter Wasser. Gemäss Augenzeugen hat der Alebach in all den Jahren zuvor nie für ein Hochwasser in Gunten gesorgt. Das sei das erste Mal, das er solchen Schaden anrichte. Die Seestrasse ist für sämtlichen Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Sie wird derzeit geräumt. Gemäss TCS, Viasuisse und der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion bleibt die Strasse bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt.