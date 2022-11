Thun vor 100 Jahren – Guntelseymatte kam den Schützen zu 1922 spielte das Schiesswesen in der Guntelsey noch eine beschauliche Rolle. Mit dem Vertrag über die Guntelseymatte wurde der Weg frei für die spätere Expansion. Manuel Berger

Die «Alte Guntelsey» (undatiert). Foto: PD/Feldschützen Gwatt

«Über die Benutzung der Guntelseymatte als Schiessplatz wird mit der Burgergemeinde Strättligen ein Vertrag abgeschlossen.» So die kurze und knappe Mitteilung am 21. November 1922 im «Oberländer Tagblatt». In der Tat wurde in der Guntelsey schon vorher geschossen. Der erste Schiessstand war dort, zweistöckig, mit total sechs Scheiben, im Jahr 1912 von der Schützengesellschaft Strättligen für knapp 6000 Franken erbaut worden.