Die Berner Corona-Stimme – Gundekar Giebel gegen das Virus Der Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion ist auf allen Kanälen präsent. Ist er überhaupt ein Gesundheitsexperte? Und wer ist der Mensch hinter dem Sprecher? Stefan von Bergen

«Zu meiner Rolle gehört es, im Hintergrund zu bleiben»: Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion. Foto: Manuel Zingg

Den ganzen Tag ist er gegen das Virus angerannt. Nach 18 Uhr sinkt Gundekar Giebel in der verwaisten Cafeteria der Berner Staatskanzlei auf einen Stuhl und legt die Schutzmaske ab. Einen kurzen Moment lang kommuniziert der Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion nichts.

Seit Oktober schiessen die Corona-Zahlen in die Höhe. 263 infizierte Bernerinnen und Berner in 24 Stunden hat er an diesem Freitagabend vermeldet. Eine Woche später werden es doppelt so viele sein. Giebel ist im Dauereinsatz. «Es war wieder ein irrer Tag», sagt er mit einem Lächeln.