Mehr Ungeübte sind unterwegs – Gummibootflut sorgt für gefährliche Situationen An schönen Tagen wird das Marzili von Booten überflutet. Oft sind die Aufsichtspersonen machtlos und können nur hoffen, dass nichts passiert. Esther Diener-Morscher

Grossandrang auf der Aare: Das kann dazu führen, dass sich Boote und Schwimmer beim Ausstieg gegenseitig behindern. Foto: Iris Andermatt

An den letzten Wochenenden wurde das Marzili jeweils von so viel Gummibooten, Plastik-Einhörnern und Schwimm-Schwänen angesteuert wie nie zuvor. Dies ist wohl die Folge des bundesrätlichen Aufrufs, die Sommerferien in der Schweiz zu verbringen, wie Markus Gasser vom Sportamt der Stadt Bern vermutet.