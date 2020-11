Interlakner Pionier – Guido Bichsel 102-jährig gestorben Der Interlakner Apotheker Guido Bichsel ist letzten Sonntag im Alter von 102 Jahren verstorben, wie die Familie mitteilte. Mit seinem Laboratorium leistete Bichsel unter anderem Pionierarbeit in der Heimdialyse.

Auch nach dem 100. Geburtstag arbeitete Guido Bichsel noch immer in seiner Apotheke in Interlaken. Foto: Peter Wenger

1948 übernahm Bichsel die Grosse Apotheke im Zentrum von Interlaken. Über die Jahre baute er auch ein Laboratorium auf, das heute über 300 Mitarbeitende zählt. «Doktor Bichsel» galt weit über die Region hinaus als Institution. Noch mit 90 präsentierte er eine wissenschaftliche Arbeit, wie sich Enea Martinelli, Chefapotheker der Spitalgruppe Frutigen Meiringen Interlaken, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-sda an seinen Mentor erinnert.

Zum 40-Jahr-Jubiläum der Laboratorium Dr. Bichsel AG habe der rüstige Patron noch in einer Rede dargelegt, wie wichtig das saubere Wasser für die Region sei. «Wie immer: fast ohne Notizen, auch als 101-Jähriger stehend, in freier Rede, verständlich und in einer guten Mischung von Humor und Ernsthaftigkeit.»