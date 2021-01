Langenthaler Wortgeschichten – Gugumere Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Gugumere wirken im Elektronenmikroskop wie ein Teller mit Gurkensalat. Illustration: PD/Alexander Estis

Als Gugumere werden spezifische Polymere bezeichnet, die grössere Anteile von Fullereneinheiten aufweisen. Gugumere besitzen zahlreiche positive Eigenschaften. Ihr Polydispersitätsgrad ist überdurchschnittlich hoch. Dennoch zeigen sie in ihrer supramolekularen Struktur eine erstaunliche Stabilität.

Eine mit Gugumeren beschichtete Oberfläche ist haptisch angenehm. Im Falle des Verschluckens sind Gugumere für den Menschen ungefährlich und meist geschmacklos, manchmal sogar leicht wohlschmeckend. Was ihre Färbung angeht, so fluoreszieren sie aufgrund ihrer semikristallinen Qualität in einem ins grünliche Spektrum spielenden Glanz. Im Elektronenmikroskop wirken Gugumere wie Windspiele aus Muschelscheiben oder wie ein Teller mit Gurkensalat und französischem Dressing (siehe Abb. 1).