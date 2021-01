Thun: Stadtratspräsident gewählt – Gugger will im verflixten siebten Jahr «dürebiisse» Der neue Thuner Stadtratspräsident Roman Gugger (Grüne) stellt sein Amtsjahr unter das Motto «Dürebiisse». Seine Wahl fand am Freitagabend unter speziellen Umständen statt. Gabriel Berger

Der neu gewählte Stadtratspräsident Roman Gugger (Grüne) während seiner Antrittsrede im KKThun. Foto: Patric Spahni

Sitzungsunterbruch. Anstossen mit etwas Spritzigem oder Orangensaft. Ein bisschen Plaudern und das eine oder andere Häppchen essen. So läuft das normalerweise, sobald der Stadtrat jeweils Anfang Jahr an der ersten Sitzung sein Büro mit dem Präsidium neu bestellt hat. Im Januar 2021 ist pandemiebedingt freilich nach wie vor vieles nicht normal – und so gingen auch am Freitagabend die Wahlen am Exil-Standort Lachensaal des KKThun anders als gewohnt über die Bühne. Ohne den eingangs erwähnten anschliessenden Apéro.

Blumen, Pfeffer und Süsses

Die Wahlen an und für sich verliefen dagegen nach Drehbuch (vgl. auch Infobox): Das Parlament kürte den bisherigen Vize und Vertreter der Fraktion Grüne/Junge Grüne, Roman Gugger, zu seinem neuen Präsidenten und damit zum höchsten Thuner für ein Jahr. «Das ist für mich eine grosse Ehre. Ich danke euch fürs Vertrauen – und fürs Verständnis, dass es heute nicht so feierlich zu- und hergeht wie üblich», sagte der mit 30 Jahren jüngste Stadtratspräsident aller Zeiten in seiner Antrittsrede. Davor hatte er von seiner Vorgängerin Daniela Huber Notter (BDP/GLP) einen Blumenstrauss und von Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) ein Trinkglas in Empfang nehmen dürfen.