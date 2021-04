Langenthaler Wortgeschichten – Gufere Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Gedankenversunken am Strand entlanglaufen, einfach nur trödeln – oder eben gufere. Illustration: PD/Alexander Estis

Erinnerst du dich, Lieschen, als du noch ganz klein warst? Wie wir manchmal ans Wasser fuhren? Wie wir die Ufer abschritten, aufmerksam, gedankenversunken, auf der Suche nach sinnlosen Funden?

Wir hielten alle paar Schritte an, wühlten mit den Füssen im Kies, stocherten mit Hölzchen an der Brandung, siebten mit Fingern den Sand, in der Hoffnung, es komme vielleicht eine Muschel zum Vorschein.

