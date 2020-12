Zug aus Italien – Güterwagon verlor Gas – Bahnhof Münsingen abgesperrt Am Donnerstagabend musste der Bahnhof Münsingen wegen auslaufendem Gas grossräumig abgesperrt werden. Der Bahnverkehr stand mehrere Stunden still.

Am Donnerstagabend wurde der Bahnhof Münsingen grossräumig gesperrt. Foto: Raphael Moser

Bereits in Spiez wurde am Donnerstagabend starker Gasgeruch bei einem Güterzug, der von Italien in Richtung Bern unterwegs war, festgestellt. Der Güterzug wurde daraufhin in Münsingen gestoppt und um 20 Uhr die Kantonspolizei Bern gerufen.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr unterbrochen und der Bahnhof grossräumig abgesperrt. Die Feuerwehr stellte einen undichten Verschluss beim betroffenen Güterwagon fest und konnte diesen schliessen, wie es in einer Meldung der Polizei vom Freitagmorgen heisst.

Der Lokführer wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Bahnverkehr zwischen Bern und Thun stand für mehr als drei Stunden still. Es standen Ersatzbusse im Einsatz. Abgesperrt wurde der Bahnhofplatz, der Busbahnhof, die Unterführung Schlossstrasse, die Alte Bahnhofstrasse und der Dorfmattweg.

sih/pkb