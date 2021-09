Bahnhof Spiez – Güterverkehr war wegen Chemievorfall unterbrochen Bei einem Tanklastwagen am Bahnhof Spiez wurde eine geringe Konzentration einer chemischen Substanz gemessen. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. pkb

Am Bahnhof Spiez (Symbolbild) wurde in der Nacht auf Freitag bei einem Tanklastwagen eine chemische Substanz festgestellt. Foto: Bruno Petroni

In der Nacht auf Freitag, kurz nach 1.20 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Chemievorfall am Bahnhof Spiez gemeldet. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen hielt eine Güterwagenkomposition mit Lastwagen am Bahnhof in Spiez an, wobei durch den Lokführer ein beissender Geruch festgestellt wurde», schreiben die Kantonspolizei Bern und das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

In der Folge rückten rund 30 Angehörigen der Chemie- und Feuerwehr Thun sowie der Feuerwehr Spiez aus. Durch Luftmessungen konnten sie den Tanklastwagen eruieren, von welchem der Geruch ausging. «Dabei konnte eine geringe Konzentration einer chemischen Substanz, welche grösstenteils in der Industrie verwendet wird, festgestellt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Keine Gefahr für Bevölkerung»

Wie die weiteren Abklärungen zeigten, trat keine Flüssigkeit aus. Die Angehörigen der Feuerwehren stellten beim betroffenen Lastwagen kein Leck und auch keine defekten Dichtungen fest. Es sei davon auszugehen, dass beim Befüllen des Tanks eine geringe Menge der chemischen Substanz auf die Isolation spritzte und so den Geruch auslöste.

Nichtsdestotrotz musste eine Person zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. «Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung», hält die Polizei fest. Aus Sicherheitsgründen habe der Güterverkehr für mehrere Stunden unterbrochen sowie der Bahnhof und die Bahnhofstrasse gesperrt werden müssen.

