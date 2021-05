42' Tor Chelsea

Tor für Chelsea! Kai Havertz trifft! Was für ein Pässchen von Mount, Havertz ist durch, lässt Ederson aussteigen und trifft ins leere Tor. Und wissen Sie was? Werner macht mit seinem Laufweg den Raum frei! Er kann also vegane Birchermüesli und Laufwege. Und wie!