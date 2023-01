Niesen in der Öffentlichkeit – «Gsundheit!» wünschen oder ignorieren? Was erwidert man auf ein «Hatschi!»? Wie niest man mit Stil? Ein paar Benimmregeln für ein anständiges Zusammenleben in der Erkältungszeit. Chris Winteler

Niesen mit Anstand: Idealerweise zückt man rechtzeitig ein (sauberes) Taschentuch. Foto: Getty Images

Niesen hat Hochsaison. Im vollen Zug, im Grossraumbüro oder in der Schlange an der Kasse, überall wird derzeit geniest. So diskret wie möglich, ungeniert natürlich oder – leider auch das – so laut wie möglich. Wie soll man darauf reagieren? Ist das alte «Gsundheit!» noch am Platz?