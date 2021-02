Langenthaler Wortgeschichten – Gstungg Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

«Viel Dung, viel Gstungg.» Illustration: PD / Alexander Estis

Wenn der Ramun was sagte, war das immer schön ineinandergeleimt, schön ineinandergereimt. Zum Beispiel: «Wenn der Gockel erwacht, war’s vorher Nacht.» Oder: «Mit dem Stecken sollst du die Schafe wecken.» Oder sogar: «Jede Geiss hat ihren Preis.»

Denn der Ramun, der war ja gar nie so ein einfacher Bauernbursch wie unsereins. Er hatte schon immer Köpfchen. Und einen guten Riecher hatte er auch. Er wusste, wann säen und wann ernten, wen mästen und wen schlachten, was verscherbeln und was behalten.

Und eben darum kam es dann, wie es kam. Eben weil er einen guten Riecher hatte. Denn er rümpfte die Nase und trug sie hoch und hielt sie zu, wenn es miefte im Stall. «Viel Dung, viel Gstungg», sagte er dann und hielt sich die Nase zu. So richtig vornehm, mit Zeigefinger und Daumen.