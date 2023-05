Überraschung im Gesundheitswesen – Gsteiger Exekutive schert aus Das Versorgungsmodell «Gesundheit Simme Saane» kommt ins Stocken: Mit Gsteig äussert die erste von sieben Gemeinden Bedenken – und steht auf die Bremse. Bruno Petroni

Gsteig. Im Hintergrund der Col du Pillon. Foto: Bruno Petroni

Dicke Post für die Gesundheit Simme Saane AG (GSS). In ihrer Medienmitteilung vom Donnerstagmorgen orientiert die Einwohnergemeinde von Gsteig als eine der involvierten Gemeinden die Öffentlichkeit wie folgt: «Beim Versorgungsmodell ‹Gesundheit Simme Saane› fehlt dem Gemeinderat zunehmend die Überzeugung, dass dieses funktionieren könnte.» Ohne die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bevormunden zu wollen, habe man deshalb in Abwägung aller Umstände einstimmig entschieden, dieses Geschäft von der Traktandenliste zur kommenden Gemeindeversammlung vom 12. Mai zurückzuziehen. «Obwohl auch die Ratsmitglieder nach wie vor grosses Interesse an einer guten Gesundheitsversorgung haben, fehlt gegenwärtig die Überzeugung für eine Zustimmung.»