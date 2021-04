Absage wegen Corona – Gstaader Messe wird um ein Jahr verschoben Aus der Gstaader Messe diesen Oktober wird nichts. Aufgrund der Corona-Pandemie wird sie um ein Jahr verschoben. Danach findet sie wieder im Zweijahresrhythmus statt.

Jürg von Allmen und Joe Bürki (von links) wurden vom Vorstand verabschiedet. Eliane Behrend übernimmt im Vorstand das Ressort Marketing, Philipp Reber (rechts) das Präsidium. Foto: BOM

Die Gstaader Messe hätte wie üblich Ende Oktober stattfinden sollen. Doch daraus wird nichts. Aufgrund der Corona-Situation sei sie kaum in gewohnter Form durchführbar, erklärt Philipp Reber, Präsident der Gstaader-Messe-Genossenschaft.

«Die Messe ist in erster Linie ein Treffpunkt, an dem man sich austauscht und miteinander ‹dorfet›», begründet Reber den Entscheid, die Messe um ein Jahr zu verschieben. «Lieber keine als eine halbbatzige Messe.» Die Genossenschafter stellten sich an der brieflich durchgeführten Hauptversammlung einstimmig hinter den Beschluss des Vorstandes.