Wintersportfreunde können sich freuen: Die Destination Gstaad ist bereit für die Saison 2020/2021. Dieses Wochenende wird der Betrieb im Gebiet Saanenmöser aufgenommen. Die Bahnen Saanersloch und Hornberg laufen ab Samstag im Wochenendbetrieb. «Weitere Bergbahnen der Destination starten voraussichtlich am 12. Dezember in die Schneesportsaison», teilt die Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) mit.

Das Gebiet Eggli-La Videmanette inklusive Bergrestaurant Eggli werde am 19. Dezember eröffnet. Für Besitzer von im Voraus gebuchten Tickets und Saisonabonnementen öffnen die Anlagen am Wochenende sowie in der Hochsaison um 8 Uhr.

Tische online reservieren

Die aktuelle Corona-Situation sei für die BDG AG zwar eine grosse Herausforderung, doch: «Die vom Bund vorgegebenen Schutzmassnahmen werden strengstens eingehalten.» Nebst den gängigen Massnahmen wird auf längere Bergbahnen-Öffnungszeiten, ein Benutzerlenkungssystem und limitierte Tageskarten gesetzt. Bei den Talstationen sind zudem Mund-Nasen-Schutzmasken erhältlich.

Die Tische in den Restaurants der Bergbahnen müssen neu online reserviert werden – «ein grosser Vorteil, um das Anstehen, Ansammlungen von Personen sowie unnötige Wartezeiten zu vermeiden», heisst es in der Mitteilung. «Wir appellieren an all unsere Gäste, durch Einhalten der Regeln dazu beizutragen, dass das Skivergnügen in der Destination Gstaad während der ganzen Wintersaison möglich bleibt», wird BDG-CEO Matthias In-Albon zitiert.

Der Vorverkauf der Ski-Saisonabonnemente der Destination Gstaad sowie des Top-4-Abos für die Skigebiete Gstaad, Adelboden-Lenk, Jungfrau-Skiregion und Meiringen-Hasliberg läuft bis zum 15. Dezember. Abos können online unter https://top4.ski bestellt werden.