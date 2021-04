Erfreuliche Geschäftszahlen – Gstaad Saanenland kann die Übernachtungsgäste halten Trotz der Pandemie blieben die Logiernächte auf «stabilem Niveau», teilt Gstaad Saanenland Tourismus mit. Der Verein hat zudem den Vorstand erweitert.

Das ganze Geschäftsjahr verlief für Gstaad Saanenland Tourismus zufriedenstellend. Foto: Robertus Laan

Gstaad Saanenland Tourismus (GST) erweitert seinen Vorstand von fünf auf sieben Personen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. An der Hauptversammlung wurden mit Sonja Kurth-Reber aus Zweisimmen, Thomas Kernen aus Saanenmöser und Matthias Matti aus Zweisimmen gleich drei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Letzterer als Vertreter der Bergbahnen Destination Gstaad AG. Carlo Bommes hat den Vorstand verlassen. Mit dem vergrösserten Vorstand möchte der GST gemäss der Mitteilung «noch stärker Fachkompetenzen und Leistungsträger zusammenbringen und die Verankerung und Vernetzung in der Region verdeutlichen».

Das vergangene Jahr schliesst GST mit insgesamt 1’196’267 Logiernächten ab. Damit seien die Logiernächte trotz der Pandemie auf stabilem Niveau geblieben. Der Umsatz belief sich auf knapp zwei Millionen Franken. Trotz Corona sei das touristische Angebot im vergangenen Jahr enorm erweitert worden. Dazu zähle unter anderem das Digitalisierungsprojekt Gstaad OnLine, wozu auch die Gstaad Card gehört, die am 1. Mai 2021 lanciert werde. Weiter hat GST etwa das Langlaufangebot ausgebaut und mit einer technischen Beschneiung auf der Langlaufloipe im Gebiet Schönried-Saanenmöser ergänzt.

Im kommenden Sommer werden unter dem Familienlabel Saaniland zwei neue Erlebniswege eröffnet, schreibt der Tourismusverein weiter. Im Bikebereich lief die Erarbeitung der Überbauungsordnung zusammen mit den Bergbahnen und der Gemeinde Saanen weiter. Und neben der laufenden Richtplanung, die das bestehende Routennetz ausbauen und weiterentwickeln soll, habe GST in Zusammenarbeit mit den Gemeinden weitere Optimierungen im bestehenden Wegenetz umgesetzt.

pd/ngg

Fehler gefunden?Jetzt melden.