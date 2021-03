Beachvolley trotz Corona – Gstaad plant mit drei Szenarien Die Organisatoren des Beachvolleyballturniers in Gstaad sind optimistisch. Sie planen die Austragung des Sport-Events im Juli mit drei verschiedenen Szenarien.

Ein Bild aus «normalen» Zeiten: Beachvolley in Gstaad vor gut gefüllten Tribünen. Foto: Andreas Blatter

Jedes Jahr misst sich die Weltelite im Beachvolleyball in Gstaad. Und die Zuschauer singen, jubeln und klatschen mit. Das soll 2021 nach der Corona-bedingten Absage im letzten Jahr wieder so werden, wenn auch im angepassten Rahmen. Dies teilen die Organisatoren mit.



Zurzeit plant die Sport Events Gstaad GmbH rund um Turnierdirektor Ruedi Kunz den Anlass vom 6. bis 11. Juli in drei möglichen Austragungsformen. Erstens mit zwei Dritteln der üblich zugelassenen Zuschauer; das wären 3500 pro Tag. Zweitens ein Turnier mit täglich ungefähr 1000 Zuschauern. Das dritte Szenario sieht ein Turnier ganz ohne Publikum vor Ort vor. «Die Turnierorganisation setzt sich mit allen Mitteln dafür ein, dass wenigstens ein Teil der Fans vor Ort mit dabei sein kann», heisst es in der Medienmitteilung. Der Szenario-Entscheid werde erst im Mai fallen können.

Letzter grosser Test vor Olympia

Weiter schreiben die Organisatoren, wichtige Sponsoren hätten bereits zugesagt. Somit könne auch der Turniername «Swatch Major Gstaad» beibehalten werden. Das Turnier werde dieses Jahr im 4-Sterne-Format geführt, da keine 5-Sterne-Turniere stattfänden. «Damit und dank 300’000 Dollar Preisgeld ist die Popularität und Attraktivität des Gstaader Turniers gesichert», heisst es weiter in der Mitteilung. Zudem werde das Turnier für die Topteams der letzte grosse Test vor den Olympischen Spielen in Tokio sein. Der Aufmarsch der Beachvolleyball-Weltelite in Gstaad sei somit garantiert.

Onlineübertragungen werden laut den Organisatoren aufgrund der erwarteten Einschränkungen so oder so ein noch grösseres Thema sein. Auf mehreren Courts würden Spiele live online übertragen. Rund um das Turniergeschehen werde ein Schutzkonzept zum Tragen kommen. «Die Spieler, Funktionäre, das OK und – sofern möglich – die Zuschauer müssen mit gewissen Einschränkungen und Vorgaben rechnen.» So werde das Beach Village dieses Jahr nicht mehr öffentlich zugänglich sein, sondern nur noch für bezahlende Zuschauer. Um den Vorgaben des Weltverbandes und dem erstellten Schutzkonzept gerecht zu werden, werde wahrscheinlich ein Corona-Testzentrum aufgebaut.

pd