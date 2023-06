Beachvolleyball in den Bergen – Gstaad mobilisiert die Massen und liebäugelt mit einem Grossanlass Ab dem 5. Juli spielen die besten Teams der Welt zum 23. Mal in Gstaad. Andernorts bleiben die Ränge leer, im Saanenland werden Tausende Zuschauer erwartet. Warum eigentlich? Marco Oppliger

Grosser Publikumsaufmarsch: Auch in diesem Jahr werden Weltklasse-Athletinnen wie die Brasilianerin Barbara Seixas de Freitas in einer vollen Arena spielen können. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Berge und Beachvolleyball? Das passt! Bereits zum 23. Mal treten die besten Spielerinnen und Spieler der Welt in der ersten Juliwoche in Gstaad an. Das Turnier im Saanenland hat in der Szene längst Kultstatus erlangt, und das kommt nicht von ungefähr. Obwohl der Sport mit seiner Dynamik und dem Strand-Lifestyle an sich sehr viel Potenzial für ein breites Publikumsinteresse hat, fristet er vielerorts ein Nischendasein. Geschuldet ist dies primär den zig Reformen, die der Weltverband und die diversen Veranstalter in den letzten Jahren angestossen haben. Die World Tour wurde umbenannt, Turniere fielen weg, Formate änderten sich – bis kaum mehr jemand durchblickte.