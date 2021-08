Literarischer Herbst – Gstaad im Zeichen des Buches Vom 15. bis 19. September findet der Literarische Herbst Gstaad statt. Den Auftakt werden Regina Dürig und Pedro Lenz machen.

Das war der Literarische Herbst 2020: Zum Abschluss lasen Dragica Rajčić und Michael Fehr im Le Grand Bellevue, wo die Interessierten Masken tragen mussten. Foto: Kerem S. Maurer

Was 2011 in kleinem Rahmen seinen Anfang nahm, hat sich zu einem beliebten Literaturanlass im Saanenland entwickelt, der im Kulturprogramm der Region nicht mehr wegzudenken ist: der Literarische Herbst Gstaad. «Nachdem wir 2020 trotz Corona-Krise ein Festival in reduziertem Rahmen durchführen konnten, sind wir zuversichtlich, das Festival 2021 vom 15. bis 19. September in der gewohnten und bewährten Form durchführen zu können», schreibt das Organisationsteam in einer Medienmitteilung. Und: «Wir sind flexibel genug, innert Kürze das Programm umzustellen und den im Frühherbst geltenden Bestimmungen anzupassen.»

Den Auftakt am diesjährigen Literarischen Herbst machen Regina Dürig und Pedro Lenz am 16. September in Zweisimmen. Nachdem die Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer letztes Jahr nicht anreisen konnte, soll es diesmal am Freitagabend klappen. Am Samstagnachmittag erzählt Melitta Breznik von einer Tochter, die ihre Mutter in den letzten Lebensmonaten begleitet. Eva Maria Leuenberger begibt sich lyrisch-poetisch auf die Spuren der Avantgardekünstlerin Theresa Hak Kyung Cha. Mit Sandra Hughes reist das Publikum ins Tessin, um die Geheimnisse rund um den zweiten Fall von Tschopp & Bianchi aufzudecken.

Am Samstagabend erinnert «Klaus» von Samuel Schnydrig an die Widersprüche des Erwachsenwerdens. Thilo Krause geht in «Elbland» den vielfältigen Fragen rund um Heimat und Entfremdung nach. Am Sonntagnachmittag präsentiert Yusuf Yeşilöz seinen neuen Roman, in dem er von der wachsenden Beziehung zwischen der alten Elsa und der jungen Pflegerin Pina, einer Flüchtlingsfrau, erzählt. Den Abschluss macht die Begegnung mit Friedrich Glauser, den Christa Baumberger anhand seiner Briefe vorstellt.

pd

