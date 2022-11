Tagestipp: «BeDevil» im Lichtspiel – Gruselgeschichten aus Down Under Die australische Regisseurin Tracey Moffatt verwebt in einem Horrorfilm Mythen und Geisterfolklore aus verschiedenen Kulturen.

Im Gruselfilm «BeDevil» geht es auch um eine Familie, die neben einem Bahngleis wohnt, auf dem Geisterzüge fahren. Foto: zvg Ronin Films

Die Australierin Tracey Moffatt hat als erste Indigene in einem Spielfilm Regie geführt. Ihr Debüt erschien 1993 und wurde inspiriert von Geistergeschichten, die sie als Kind hörte. Der Horrorfilm packt gleich drei Gruselstorys in 90 Minuten – im Zentrum steht dabei ein kleiner Junge, auch er Aborigine, der vom Geist eines US-Soldaten in einem Sumpf verängstigt wird. In allen Geschichten in «BeDevil» werden Figuren von ihrer Vergangenheit heimgesucht und von Erinnerungen verhext, Moffatt thematisiert dabei gleichzeitig rassistische Strukturen in der Gesellschaft. (jek)

