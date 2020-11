Schiesssport im Oberland – Gruppenmeisterschaft nach neuer Art 28 Schützengruppen kämpfen im Oberland erstmals in zwei Disziplinen bis Februar um die Gewehr-10-m-Meistertitel in fünf Kategorien. Der Auftakt ist erfolgt.

Der Auftakt zur Gewehr-10-m-Gruppenmeisterschaft im Oberland ist erfolgt (Symbolbild). Foto: Patric Spahni

Laut einer Mitteilung des Oberländer Kleinkaliberschützenverbandes (OKSV) wird neu in den Disziplinen stehend frei und mit Auflage geschossen. Im Modus der letztjährigen Saison waren die Auflageschützen noch im gleichen Wettkampf integriert. Nun haben sie erstmals ihre eigene Disziplin, in der total 11 Gruppen à jeweils drei Schützinnen und Schützen in zwei Kategorien starten.

Stehend frei nehmen insgesamt 17 Gruppen mit je vier Schützen in drei Kategorien an der G-10-m-Meisterschaft 2020/21 teil. «Zusammengezählt bestreiten rund 100 Schützen den Wettkampf im ganzen Oberland. Nur die zweite Gruppe der Stadtschützen Thun musste wegen der Corona-Abstandsregeln aus Kapazitätsgründen Forfait geben, da in der Schiessanlage in der Thuner Lachenhalle auch noch die Luftgewehrschützen (LG) Region Thunersee ihr Wettkampfprogramm mit je 40 Schuss auf die 10 Meter entfernte Scheibe über fünf Runden absolvieren», schreibt Pressechef Marcel Marmet.

Frauen hatten Nase vorn

Mit einem Total von 1577 Punkten erzielte die LG Thunersee auch bei weitem das Bestergebnis der ersten Runde in der höchsten Kategorie. Ebenso realisierten Valentina Caluori mit 397 und Vanessa Hofstetter mit 395 Zählern die besten Einzelresultate für die Thunersee-Schützen, die im Direktvergleich die Gruppe 1 der Thuner Stadtschützen um 120 Punkte distanzierten.

In der zweithöchsten Kategorie realisierte die erste Gruppe aus Meiringen mit 1525 Punkten das Höchstresultat, ebenso Reichenbach 1 mit einem Total von 1446 Zählern in der dritten Kategorie. Bei den Auflageschützen erzielten in der Auftaktrunde die Dreiergruppen der Sportschützen Gstaad-Saanen in beiden Kategorien die Bestresultate mit 1186 beziehungsweise 1164 Punkten. In der ersten Kategorie folgt das ebenso siegreiche Uetendorf 1 mit 1183 Zählern nur ganz knapp dahinter in der Tabelle.

pd