Sport für Kinder und Jugendliche – Grundwasserfassung bremst Pumptrack aus Die Einsprache ist bereinigt, die Bike- und Trottinett-Rundstrecke in Sumiswald kann gebaut werden. Anders in Langnau, hier dürfte es wohl 2025/2026 werden. Jacqueline Graber

Im Frühling wurde auf der Kniematte in Langnau eine mobile Rundstrecke aufgebaut und rege benützt. Foto: Brigitte Mathys

In Sumiswald und in Langnau soll je ein Pumptrack realisiert werden. An beiden Orten wurden bereits für einige Wochen mobile Rundstrecken aufgestellt, die rege benützt wurden. Sumiswald hat mittlerweile die Baubewilligung für eine fest installierte Anlage erhalten. In Langnau sieht es aktuell weniger rosig aus – obwohl der Anfang vielversprechend war.

Im Oktober 2020 erteilten Jugendliche dem Langnauer Gemeinderat den Auftrag, zu prüfen, ob die Gemeinde eine Parzelle für eine Bahn zur Verfügung stellen könnte. Zugleich wurden vier mögliche Standorte vorgeschlagen. Die Mitte 2019 eigens für die Rundstrecke ins Leben gerufene Interessengemeinschaft (IG) Pumptrack Langnau hatte mit den Standorten Kniematte und Badi-Areal zwei Favoriten. «Wichtig war einzig, dass es nach fast zwei Jahren Engagement durch Jugendliche und Erwachsene endlich konkret losgeht», sagt René Winkler von der IG.