Dass Grundschulkinder beim Lernen von Lesen, Rechtschreiben und Rechnen Schwierigkeiten haben, nimmt zu. Warum ist das gemäss Ihrer Erfahrung als Lerncoaches so?

Monika Abt: Wir dürfen davon ausgehen, dass die Kinder immer noch genau gleich smart sind wie eh und je. Gleichzeitig wurden die Lehrmittel wie auch Lehrpläne immer umfangreicher und komplexer. So wurde aus einem Mathebuch mit Heft ein dickeres Buch mit 5-6 Heften und Ordner mit Kopiervorlagen sowie DVD und CDs. Auch der Lehrplan hat sich von einem einst schlanken in ein riesiges Konstrukt verwandelt. Nehmen wir die Geometrie… die heutigen Senioren hatten sie kaum bis zur Matura. Wir Eltern hatten sie Ende Sek oder im Gymnasium und heute unterrichte ich einzelne Themen davon bereits in der Primarschule. Kinder, die mehr Zeit für handelnde Zugänge und die Grundlagen brauchen, kommen so immer weniger nach.