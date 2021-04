Regionalkonferenz Oberland-Ost – Grundeigentümer legen Veto ein Ein weiterer möglicher Standort für eine Umladeanlage von Hartschotter am Schifffahrtskanal Interlaken figuriert neu im Teilrichtplan der Regionalkonferenz Oberland-Ost. Doch die Grundeigentümer stellen sich quer. Hans Urfer

Eingebettet zwischen Schifffahrtskanal und Bahnlinie Interlaken–Spiez liegt die 25’175 Quadratmeter grosse Grünfläche «Lütscheren Mitte» der Burgergemeinde Interlaken. Darauf wäre gemäss dem Abbau-Richtplan des östlichen Oberlandes die Realisierung einer Umladestation für Hartschotter möglich und der Standort dafür auch geeignet. Foto: Bruno Petroni

Eine Parzelle der Burgergemeinde Interlaken ist neben «Lütscheren Süd» und «Lütscheren Nord» als weiterer Standort mit dem Namen «Lütscheren Mitte» für eine Verladeanlage für Hartgestein von Schiff auf Bahn in den Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) Oberland-Ost aufgenommen worden.

Dies hat am Mittwochnachmittag eine grosse Mehrheit aller Gemeinden des östlichen Oberlandes an der Versammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) in Bönigen beschlossen.

Därligen und Leissigen lehnen ab

Die Ergänzung des Teilrichtplanes abgelehnt haben alleine die beiden Gemeinden Leissigen und Därligen. «Mit dem geplanten, unterirdischen Abbau von Hartgestein am Därliggrat und dem vorliegenden Plan einer neuen Umladestation am Interlakner Schifffahrtskanal sind wir in einer Sandwichposition», sagte Därligens Gemeindepräsident Hans Wolf.

«Wir sind in einer Sandwichposition.» Hans Wolf, Gemeindepräsident Därligen

Er unterstrich die ablehnende Haltung der Gemeinde, welche diese bereits im Rahmen der Mitwirkung zuhanden der Regionalkonferenz abgegeben hatte. Aus «ökologischen wie auch ökonomischen Gründen» lehne der Gemeinderat die Verlagerung der Umladestation für den Balmholz-Schotter von Thun an den Schifffahrtskanal Interlaken ab, sagte Wolf.

Die Ausgangslage

Derzeit wird der Hartschotter des Abbaugebietes Balmholz in Sundlauenen via Ledischiff nach Thun-Scherzligen transportiert und dort auf Bahnwagen umgeladen. Dort wird in den nächsten Jahren das Bahnareal und das angrenzende Wohn- und Arbeitsgebiet umstrukturiert, weshalb circa ab 2027 eine neue Transportroute nötig wird.

Seit 2013 werden rund um den Thunersee mögliche alternative Verladestandorte gesucht. Deren sieben wurden in eine engere Auswahl genommen, und davon sind über die Jahre hinweg nun deren drei, «Lütscheren Süd/Nord/Mitte», am Interlakner Schifffahrtskanal übrig geblieben.

«Neue» in der GL Infos einblenden Neben den Beschlüssen zu Teilrichtplan und Gesamtkonzept (s. Haupttext) wählte die Versammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) neue Köpfe in diverse ihrer Gremien: So wird in der Geschäftsleitung (GL) neu Unterseens Gemeindepräsident den infolge Amtszeitbeschränkung zurückgetretenen Urs Graf (Interlaken) ersetzen. Aus dem gleichen Grund übernimmt Gsteigwilers Gemeindepräsident Urs Stucki den GL-Sitz von Marianna Lehmann (Wilderswil). Auch infolge Rücktritten waren Ersatzwahlen in drei Kommissionen notwendig geworden – die Neuen sind: Verkehr & Siedlung – Jürgen Ritschard, Franz Christ (Gemeinderat Interlaken) und Heidi Schläppi (Gemeinderätin Wilderswil). Abbau, Deponie, Transport – Urs Stucki. Landschaft: Mathias Feuz (Mitglied Liegenschaftskommission Lauterbrunnen). Ferner wurde die Lehmann + Bacher Treuhand AG als Kontrollstelle für ein weiteres Jahr gewählt. Zur Kenntnis nahm die Versammlung Abrechnungen von vier Verpflichtungskrediten, die allesamt unterschritten wurden.

RKOO-Präsident Peter Aeschimann orientierte über den aktuellen Stand bezüglich der Forderungen einiger Mitgliedsgemeinden zuhanden des Kantons in Sachen «Verbesserungen bei Planungsverfahren in Kompetenz des bernischen Amtes für Gemeinden». Aeschimann präsentierte insgesamt acht Massnahmen, welche das Resultat einer Unterredung der RKOO-Geschäftsleitung mit Regierungsrätin Evi Allemann sind. Unter anderem soll künftig die Zweckmässigkeit von kommunalen Planungen durch die Gemeinde geprüft werden und der Kanton nur deren Rechtmässigkeit beurteilen. (hau)

«Massive Nachteile»

Zurück zu «Därligen»: Die Gemeinde lehnt nicht nur die Variante «Mitte» ab, sondern ist auch gegen die anderen beiden am Schifffahrtskanal in Interlaken liegenden Standorte. Eine Umladestation auf diesen Flächen würden «touristisch wie auch landschaftlich sensibles Gebiet massiv stören respektive verunstalten», hält der Gemeinderat in seiner Mitwirkungsstellungnahme weiter fest. Zudem entstünden für Därligen «massive Nachteile wie Verkehr, Lärm und möglicherweise Verschmutzungen».

Würde der Umlad am Schifffahrtskanal realisiert, würde «das Mass des Erträglichen für die Bevölkerung von Därligen überschritten», ist dem Mitwirkungsschreiben der Gemeinde zu entnehmen. Als möglichen Standort schlägt der Gemeinderat einen Umlad «in einer teilweise bestehenden Anlage auf dem ehemaligen Rigipsareal am Ortsrand von Leissigen» vor.

Sollte dies nicht möglich sein, «müssten Standorte im Raum Spiez/Thun evaluiert werden». Zudem sieht Wolf nicht ein, warum bei der Aufhebung des Thuner Standortes in Interlaken nach einem Ersatz Ausschau zu halten ist.

Weiteres Vorgehen

Nach der Aufnahme von «Lütscheren Mitte» in den ADT-Teilrichtplan wird dieser dem Kanton nun zur Genehmigung vorgelegt. Im Rahmen der weiteren vertieften Planungen soll nur ein Umlad-Standort auf der Planungsstufe Überbauungsordnung festgesetzt werden, die anderen werden gestrichen. Gemäss dem Ergänzungsbericht «Lütscheren Mitte» des Teilrichtplanes wird dieser Standort als am geeignetsten aller drei Varianten beurteilt.

Das Nein der Grundeigentümer

Auf der Stufe Richtplanung ist die Zustimmung der Grundeigentümer, in diesem Falle die Burgergemeinde Interlaken, nicht notwendig, sagte RKOO-Geschäftsführer Stefan Schweizer. Unabhängig davon haben die Interlakner Burger im Rahmen der Mitwirkung eine Landabtretung abgelehnt.

Gemäss Eingabe verfolgt der Burgerrat die Absicht, «diese Landreserve für kommende Generationen freizuhalten und das bestehende Kulturland zu wahren». Diese Zielsetzung sei mit einer Abgabe zum Zweck einer Schotterverladeanlage «nicht vereinbar». Das Landschaftsbild würde mit deren Realisierung am Standort «Lütscheren Mitte» stark verändert, kommen die Burger zum Schluss.

«Einschneidender Eingriff»

«Der Verlust der letzten Grünfläche zwischen Autobahnverzweigung und Waldeggstrasse ist ein einschneidender Eingriff», und die Erstellung der Industrieanlage bezeichnet die Burgergemeinde als «sehr störend».

«Auch eine allfällige Abgabe im Baurecht ist keine Option.» Aus der Mitwirkungseingabe der Burgergemeinde Interlaken

Zudem lehnt sie einen von der Einwohnergemeinde Interlaken angebotenen Landabtausch ab. Auch eine allfällige Abgabe im Baurecht «ist keine Option».

Realisierung «mehr als fraglich»

Ob für den favorisierten Standort dereinst überhaupt eine Überbauungsordnung ausgearbeitet und später ein Projekt für eine neue Umladestation ausgeschaffen wird, darf als «mehr als fraglich» bezeichnet werden. Denn wie RKOO-Präsident Peter Aeschimann an der Versammlung sagte, «ist der Standort ‹Lütscheren Mitte› bei der anhaltend ablehnenden Haltung seitens der Burgergemeinde gestorben».

Diskussionslos und einstimmig

Für keinen Diskussionsstoff sorgte die Genehmigung des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzeptes Oberland-Ost 2021 (RGSK) zusammen mit dem Teilbericht der Regionalen Veloplanung. Einstimmig wurde dieses Geschäft angenommen. Unter anderem wird die Massnahme «Regionale Verbindungsachse Grosse Scheidegg» nach anfänglicher Streichung wieder in das RGSK 2021 aufgenommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.