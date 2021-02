«Trauffer Erlebniswelt» in Hofstetten – Grünlicht erst nach Parkplatz-Bewilligung Marc A. Trauffers Millionen-Vision einer Erlebniswelt nimmt Form an. Fürs definitive Okay braucht es aber noch eine Bewilligung für die Parkplätze. Beat Jordi

Marc Trauffer präsentiert das «Bretterhotel», eine Hommage an die ehemalige Sägerei. Im Hintergrund ist das für die «Erlebniswelt» geräumte Areal zu sehen. Foto: Beat Jordi

Das Traditionsunternehmen Trauffer Holzspielwaren AG in Hofstetten bei Brienz ist weltweit bekannt für seine Spielzeuge und Souvenirs. Marc A. Trauffer («dä mit de Chüe»), Inhaber und Geschäftsführer, tat es jedes Mal weh, wenn er Anfragen für Führungen oder Kurse aus räumlichen und organisatorischen Gründen ablehnen musste.

Nach intensiven Recherchen kam er zur Überzeugung, dass in der Tourismusregion rund um den Ballenberg die Nachfrage nach Schlechtwetter-Ausflugszielen mit Verweildauer, Gastronomie und Unterkünften hoch ist und in diesem Bereich ein Angebot fehlt. Sein ungebrochener Glaube an eine erfolgreiche Zukunft der Tourismusregion Berner Oberland befeuerte die Idee der «Trauffer Erlebniswelt».