Abstimmung am 25. September – Grünliberale unterstützen Stimmrechtsalter 16 An ihrer Mitgliederversammlung in Köniz haben die Berner GLP-Vertreter die Parolen für die bevorstehende Abstimmung gefasst.

Die Grünliberalen befürworten eine Senkung des Stimmrechtsalters im Kanton Bern. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Grünliberalen im Kanton Bern haben die Ja-Parole zur Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre ausgegeben. Im Kanton Bern wird am 25. September über die entsprechende Verfassungsänderung abgestimmt.

Die Grünliberalen verweisen in einer Mitteilung vom Freitag auf das Engagement vieler unter 18-Jähriger, etwa in Jugendparlamenten. Junge Menschen wollten vermehrt politische Verantwortung übernehmen, denn schliesslich seien sie es, die am längsten von heute getroffenen Entscheiden betroffen seien.

Die Versammlung der Grünliberalen Kanton Bern fasste die Ja-Parole einstimmig.

mb/SDA

