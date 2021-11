Gemeinderatswahlen Wohlen bei Bern – Grünliberale holen sich bei Premiere einen Sitz Mit einer rot-grünen Mehrheit wurde es nichts: Die Grünen verpassten den erhofften zweiten Sitz. Mit der GLP könnte die Gemeinde trotzdem noch etwas grüner werden. Simon Wälti

Wer in Wohlen gewählt wurde, konnte als Geschenk einen Lebkuchen in Empfang nehmen. Foto: Barbara Héritier

Die Mitte-Partei trat mangels Kandidaturen bei den Wahlen nicht mehr an. Dafür mischten in Wohlen erstmals die Grünliberalen mit. Nun steht fest: Die GLP holte sich gleich auf Anhieb einen Sitz. Die anderen Parteien konnten ihre Mandate verteidigen. SP plus und SVP kommen wie bisher je auf zwei Sitze, die Grünen und die FDP auf je einen Sitz. Damit bleibt der Wohlener Gemeinderat auch in den kommenden vier Jahren relativ eingemittet.

Der neue Gemeinderat der Grünliberalen heisst Christophe Kauer, wohnt in Hinterkappelen und ist Bau- und Wirtschaftsingenieur. Er starte «mit guten Gefühlen und neuen Ideen» in das Amt, sagte Kauer. «Umkrempeln» müsse man die Gemeinde nicht. «Wohlen ist ökologisch, ökonomisch und sozial auf einem guten Weg.» Die GLP will die Mitwirkung der Bevölkerung verstärken und einen Schwerpunkt bei der Ökologie setzen. So sollen Private bei der Erstellung von Solaranlagen stärker unterstützt werden. Die Grünliberalen profitierten von der Listenverbindung mit der EVP.