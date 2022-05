Gemeindeversammlung Blumenstein – Grünes Licht für zentralen Buswendeplatz Die Gemeinde Blumenstein bekommt einen zentralen Buswendeplatz im Dorf – und hegt sachte Steuersenkungsgelüste. Godi Huber

Auf dem Dorfplatz in Blumenstein wird neu ein zentraler Buswendeplatz mit Wendeschlaufe und zwei Haltekanten gebaut. Parkplätze für Privatautos und die Kehrichtsammelstelle müssen weichen. Foto: Godi Huber

«Die Rechnung 2021 ist besser ausgefallen als erwartet», sagte Gemeindepräsidentin Regula Hänni (parteilos) am Montagabend an der Gemeindeversammlung Blumenstein. «Wenn sich dieser Trend fortsetzt», so Hänni weiter, «wird der Gemeinderat eine Steuersenkung diskutieren.» Aktuell liegt der Steuerfuss bei 1,75 Einheiten.