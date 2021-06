Horrenbach-Buchen – Grünes Licht für Sanierung der Alpstrasse Hornegg Die Sanierung der Alpstrasse Hornegg wurde von der Gemeindeversammlung bewilligt. Die Rechnung 2020 schliesst positiv. Godi Huber

Von oberhalb Rütteg auf die Alp Hornegg schlängelt sich ein Güterweg. Dieser wird saniert, bleibt aber eine Naturstrasse. Foto: Godi Huber

Die Gemeinde Horrenbach-Buchen bezeichnet sich auf ihrer Website selbst als «zentral abgelegen». In der Tat erstreckt sich das weitläufige Gemeindegebiet im Osten von Thun vom Zulggraben bis an die Sichel und an den Fuss der Sieben Hengste. Entsprechend lang ist das Netz an Strassen und Strässchen, welches die Gemeinde zum Teil in exponierten Lagen zu unterhalten hat.

Rund zwei Kilometer Güterweg auf die Alp Hornegg werden nun saniert. Die Gemeindeversammlung bewilligte dafür am Montagabend einstimmig 75’000 Franken, wobei die Hälfte der Ausgaben voraussichtlich durch Beiträge von Bund und Kanton gedeckt wird. Wie Gemeinderat Andreas Fahrni darlegte, hätten die natürliche Abnutzung und die Regenfälle der Naturstrasse in den letzten Jahren arg zugesetzt. Da der Weg landwirtschaftliche Nutzflächen und Sömmerungsgebiete erschliesse, sei eine Erneuerung der Kiesverschleissschicht und der Entwässerung nötig. Die Strasse bleibt damit naturbelassen.