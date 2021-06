Urnenabstimmung in Roggwil – Grünes Licht für Lidl Die Stimmberechtigten haben die Zonenplanänderung Brunnmatt genehmigt. Damit ist der Weg vorerst frei für das geplante Verteilzentrum auf dem ehemaligen Gugelmann-Areal. UPDATE FOLGT

Bis das Verteilzentrum auf dem Gugelmann-Areal erstellt ist, wird es mindestens noch vier Jahre dauern. Visualisierung: PD

Kehrtwende in Roggwil: Die Stimmberechtigten haben dem Wiedererwägungsantrag zur Abstimmung an der Gemeindeversammlung vom 30. August 2020 zugestimmt und die Zonenplan- und Baureglementsänderung Brunnmatt an der Urne genehmigt. Damit wurde dem Detailhändler Lidl der Weg geebnet für das geplante Verteilzentrum auf dem ehemaligen Gugelmann-Areal.

Noch an der geschichtsträchtigen Gemeindeversammlung im August hatten die anwesenden Stimmberechtigten die Vorlage äusserst knapp abgelehnt. Das Resultat wurde anschliessend allerdings als ungültig erklärt, weil die damals geltenden Corona-Massnahmen nicht eingehalten wurden.

Stimmbeteiligung von über 70 Prozent

Der Gemeinderat bedankt sich nun in einer Mitteilung für das ausgesprochene Vertrauen in seine Arbeit. Die Stimmbeteiligung betrug gut 71 Prozent. Der Wiedererwägungsantrag wurde mit 1062 Ja- zu 828 Nein-Stimmen und die Baureglementsänderung mit 1028 Ja- gegenüber 834 Nein-Stimmen bewilligt.

Baustart für 2023 geplant

Das Verfahren obliegt den üblichen Prozessen, wie der Gemeinderat von Roggwil weiter schreibt. Diese beinhalten den Erlass einer Überbauungsordnung mit einem koordiniertem Baugesuch und einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Dazu gehören eine Vorprüfung durch den Kanton, eine Bereinigung, die öffentliche Auflage mit Einspracheverhandlungen und die anschliessende Beschlussfassung durch den Gemeinderat und Gesamtentscheid durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung.

Die Sanierung der im Boden befindlichen Altlasten werde zu Lasten der Käuferschaft vorgenommen. Der Rückbau und der Baustart sind auf 2023, die Inbetriebnahme des Warenverteilzentrums auf 2025 geplant. Der betriebliche Vollausbau dürfte einige Jahre in Anspruch nehmen und frühestens 2034 erreicht werden.

bey

