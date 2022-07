Thuner Stadtrat zum Verkehr – Grünes Licht für Gesamtschau über die Strassenräume Der Stadtrat hat einen 550’000-Franken-Kredit für ein neues Konzept bewilligt. Es soll Antworten liefern, wie die Strassen in der Innenstadt gestaltet werden. Gabriel Berger

Zum Beispiel die Freienhofgasse: Ein neues Betriebs- und Gestaltungskonzept soll Antworten liefern, wie die Strassenräume in der gesamten Thuner Innenstadt künftig aussehen sollen. Foto: Gabriel Berger

Das eine oder andere Stadtratsmitglied muss ein Déjà-vu gehabt haben. Der Gemeinderat legte dem Parlament am Donnerstagabend ein Kreditgeschäft zur Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die Strassenräume in der Thuner Innenstadt vor. Wurde darüber nicht schon einmal befunden? Die Antwort lautet «Jein». Im August 2019 wies der Stadtrat denkbar knapp einen Kredit von 2,91 Millionen Franken zurück. Mit dem Geld hätte die Achse Maulbeerplatz–Lauitor baulich umgestaltet werden sollen. Vor der Behandlung jenes Traktandums war ein Vorprojekt für die Sanierung und Erneuerung der Verkehrsräume in der Innenstadt erarbeitet worden.