Überbauung in Ostermundigen – Grünes Licht für die Überbauung «San Siro» Parlament gibt positives Signal: Auf dem Oberfeld können Wohnungen für 400 bis 600 Personen entstehen. Mathias Gottet

Drei hohe und drei längliche Gebäude. So sieht zurzeit das Modell für das Oberfeld aus. Modell Lohner + Partner

Lange Zeit wollte die linke Fraktion des Parlaments in Ostermundigen ein Puzzleteil mit dem nächsten verbinden, bis die Überbauung auf dem Oberfeld so aussieht, wie es ihr gefällt. Der kämpferische Wille der SP war gross, die Liste der Anträge lang. Und als das Puzzle am Ende des Abends fertig gelöst war, sah es aus wie ein typischer Schweizer Kompromiss.