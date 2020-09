Gemeindeversammlung Thunstetten – Grünes Licht für die Ortsplanung Die Ortsplanungsrevision beschäftigt die Gemeinde seit Jahren. Neue Auflagen von Bund und Kanton verteuern das Projekt massiv. Marcel Siegrist

Der Prozess der Planungsarbeiten dauerte lange, nun hat der Souverän den nötigen Revisionskredit gesprochen. Foto: Beat Mathys

«Die Ortsplanungsrevision ist ein etwas schwieriges Geschäft», sagte Hans Peter Vetsch, Gemeindepräsident von Thunstetten, in der Mehrzweckanlage Bützberg. An seiner ersten Gemeindeversammlung als Präsident begrüsste er 41 von 2251 Stimmberechtigten (1,8%). Die Ortsplanung in Thunstetten hat vor sieben Jahren begonnen, wurde aber 2014 aufgrund der zahlreichen Änderungen bei den Normen und Grundlagen auf Bundes- und Kantonsebene gestoppt.