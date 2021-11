Urnengang in Sigriswil – Neue Verwaltung erfährt viel Goodwill Die Sigriswiler stehen stramm hinter den Plänen für den Neubau der Verwaltung. Sie segneten grossmehrheitlich den Kredit von 11,7 Millionen Franken ab. Roger Probst UPDATE FOLGT

So soll der Neubau der Gemeindeverwaltung Sigriswil dereinst aussehen. Foto: PD

71,4 Prozent: So hoch war die Stimmbeteiligung der Sigriswilerinnen und Sigriswiler beim Urnengang vom Sonntag. Dabei ging es darum, den Kredit von 11,7 Millionen Franken für die neue Gemeindeverwaltung zu genehmigen. Und es war am Ende eine deutliche Angelegenheit. So legten 2054 Stimmbürger ein Ja in die Urne, lediglich 633 ein Nein. Das entspricht einer Zustimmung von 76,4 Prozent.

«Ich bin sehr froh, ist das Resultat so deutlich ausgefallen», sagte Gemeindepräsident Anton Ambühl (SVP). Dies sei Beweis dafür, dass die Bürger hinter dem Projekt stünden. Das gebe Mumm, die nächsten Schritte anzugehen. Geplant ist, nächstes Jahr die Baueingabe zu machen. Klappt alles, fahren die Baumaschinen 2023 auf. In einer ersten Phase wird nur der Westflügel abgerissen. Sobald der Neubau steht, bezieht die Verwaltung ihr neues Zuhause. Das sollte 2025 der Fall sein. Anschliessend wird die alte Gemeindeverwaltung noch abgerissen.