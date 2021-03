Thuner Stadtrat zur Freistatt – Grünes Licht für den Wettbewerb Die Stadt und zwei Investorinnen können den Architekturwettbewerb zur Entwicklung des Areals Freistatt durchführen. Das Parlament hat die Vorfinanzierung des Wettbewerbs bewilligt. Gabriel Berger

Das Gebiet der Siedlung Freistatt in Thun (Vordergrund und Bildmitte) aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Gerber

Vor 2018 werde an der Länggasse nicht gebaut. So stand es in einem Artikel dieser Zeitung mit dem Titel «Ja zu Abbruch und Neubau der ‹Freistatt›» im Herbst 2013. Die Episode zeigt zweierlei: Die Siedlung Freistatt beschäftigt Thuns Politik seit Jahren. Und der ursprüngliche Zeitplan ist – nach Verzögerungen bei diversen Projektschritten – längst Makulatur.

Am Donnerstagabend hat der Stadtrat nun aber wieder einen Pflock eingeschlagen: Rund anderthalb Jahre nach dem Ja zur Zone mit Planungspflicht (ZPP) Freistatt hat das Parlament einstimmig einen Kredit von 946’000 Franken gutgeheissen. Mit dem Geld wird der Architekturwettbewerb fürs Gesamtprojekt vorfinanziert, den die Stadt zusammen mit den zwei Investorinnen – die städtische Pensionskasse und die gemeinnützige Bau- und Wohngenossenschaft Freistatt – dieses und nächstes Jahr durchführen will.