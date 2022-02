Nach Bewilligungsstau – Grünes Licht für das Gewerbegebiet in Rüegsau Der Kanton hat die Überbauung Unterwintersei genehmigt. Damit nimmt für die Gemeinde eine lange Leidensgeschichte ein gutes Ende. Regina Schneeberger

Die Gemeinde will auf diesem Landstück Gewerbe ansiedeln. Foto: Raphael Moser

Nun steht der Überbauung in der Unterwintersei in Rüegsau nichts mehr im Wege. Die Überbauungsordnung wurde vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) genehmigt und ist rechtskräftig, wie die Gemeinde Rüegsau in einer Mitteilung schreibt.

So kann auf der Fläche von rund 13’000 Quadratmetern ein Gewerbegebiet entstehen. Das ganze Grundstück, das der Gemeinde gehörte, konnte verkauft werden.

Dem Entscheid ging ein langes Hin und Her voran. Über ein Jahr wartete Rüegsau auf die Genehmigung der Überbauung durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung. Die Gemeinde befürchtete bereits, dass die Unternehmen, die sich dort ansiedeln wollten, abspringen könnten.

Mitte Oktober 2021 riss dem Gemeinderat dann der Geduldsfaden. Er schrieb einen geharnischten Brief an den Vorsteher des AGR. Das Amt nehme «nicht die geringste Rücksicht auf gemeindeinterne Prozesse», hiess es im Schreiben. Kommune und Bauherren fehle jede Planungssicherheit.

Gemeinderat ist erfreut

Entsprechend gross ist nun die Erleichterung über die Genehmigung. «Der Gemeinderat ist erfreut über den positiven Ausgang dieses Verfahrens», heisst es in der Medienmitteilung.

Zwei Verpflichtungskredite für Hochwasserschutzmassnahmen sowie Zufahrt und Wasserleitung hat die Gemeindeversammlung bereits gesprochen. Der Bau dieser Anlagen beginne witterungsabhängig im Frühjahr 2022.

