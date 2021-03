Köniz gegen Tigers – Grünes Licht für das Derby im Playoff Nach der Absage des ersten Playoffspiels zwischen Floorball Köniz und den Unihockey Tigers Langnau sollten die zwei Partien der Serie am Wochenende wie geplant durchgeführt werden können. Adrian Lüpold

Jonas Guggisberg (links) verlängerte seinen Vertrag mit Floorball Köniz – am Wochenende trifft er im Playoff auf seinen Ex-Club Unihockey Tigers Langnau. Foto: Raphael Moser

Das erste Derby im Playoffviertelfinal zwischen Floorball Köniz und den Tigers Langnau musste am vergangenen Mittwoch kurzfristig abgesagt werden. Weil ein Haushaltkontakt eines Könizer Akteurs positiv auf die britische Corona-Variante getestet worden war und jener Spieler zu Beginn der Woche noch an einem Training der ersten Mannschaft teilgenommen hatte, musste zunächst davon ausgegangen werden, dass die ganze Equipe der Berner Vorstädter inklusive Staff in Quarantäne muss.

Der betroffene Könizer Akteur hat mittlerweile jedoch ein negatives Testergebnis erhalten. Er muss zwar gemäss den behördlichen Auflagen noch mindestens bis am Montag in Quarantäne verweilen. Für die anderen Spieler und auch den Staff bestehen indes keine weiteren Massnahmen mehr. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Doppelrunde im Playoff am Samstag und Sonntag mit den zwei Berner Derbys wie geplant stattfinden kann.

Derweil gaben die Berner Vorstädter auch noch zwei Vertragsverlängerungen bekannt. Mit Jonas Guggisberg und Oliver Schmocker konnten die Verantwortlichen zwei wichtige Akteure auch für die kommende Spielzeit an den Verein binden. Der 25-jährige Guggisberg wechselte zu Beginn der Saison von den Unihockey Tigers Langnau zu den Könizern und integrierte sich gut ins Team. Schmocker (27), einst aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen, wird im Sommer seine achte Saison in der ersten Mannschaft von Floorball Köniz in Angriff nehmen.