Interlakner Parlamentssitzung – Grünes Licht für Crossbow-Finale Für 4,256 Millionen Franken soll der Höheweg zwischen Klosterstrasse und Beau-Rivage-Brücke inklusive Kanalisation erneuert werden. Nun kommt das Geschäft an die Urne. Alex Karlen

Der Höheweg zwischen Klosterstrasse und Beau-Rivage-Brücke soll gemäss Parlament saniert werden. Foto: Bruno Petroni

Für den Grossen Gemeinderat (GGR) Interlaken ist klar: Das Verkehrskonzept Crossbow soll auch auf dem letzten Teilstück des Höheweges, dem Abschnitt zwischen Klostergasse und Beau-Rivage-Brücke, umgesetzt werden. Das Parlament gab an seiner Sitzung vom Dienstagabend in der Sek-Aula grünes Licht für einen entsprechenden Rahmenausführungskredit von 4,256 Millionen Franken.

Die Summe teilt sich auf in 2,107 Millionen Franken für die Sanierung der Kanalisation und 2,149 Millionen für den eigentlichen Strassenbau. An letztere Ausgabe werden im Rahmen des Agglomerationsprogrammes 2 von Bund (35 Prozent) und Kanton (35 Prozent der Restkosten) Beiträge von total 57,5 Prozent erwartet.

Einheitlicher Höheweg

Doch was ist überhaupt geplant? Der 290 Meter lange Abschnitt zwischen den beiden Hotels Du Nord und Beau Rivage soll baulich und optisch dem übrigen, bereits erneuerten Höheweg (ebenso der Bahnhofstrasse) angeglichen werden. Wie dem Technischen Bericht zu entnehmen und auch vom Laien zu erkennen ist, weist der Belag einige Flicke, Risse und Spurrinnen auf.

Nach der Erneuerung und Umgestaltung würde Interlakens Flaniermeile vom Bahnhof West bis zum Bahnhof Ost eine Einheit bilden, wie sie das Verkehrskonzept Crossbow von 1999 als Massnahme zur Reduktion des Verkehrs vorsieht. Apropos Verkehr: Im vergangenen Jahr wurden bei einer Messung auf diesem Abschnitt im Durchschnitt täglich rund 4500 Fahrzeuge gezählt.

Gleichzeitig will die Gemeinde in diesem Abschnitt die Kanalisation erneuern. Dazu gehören auch Anschlüsse an private Haushalte, die aber im Kredit nicht enthalten sind, sondern grösstenteils den entsprechenden Liegenschaftsbesitzern in Rechnung gestellt würden. Um den Mischabwasserkanal zu ersetzen, soll das sogenannte Microtunneling gewählt werden. Dieses Verfahren ermöglicht, dass die ganze Strecke mit einer einzigen und unterirdischen Bohrung getunnelt und damit Zeit gespart werden kann.

Zwei Motionen abgelehnt Infos einblenden Gemeindepräsident Urs Graf (SP) nahm an der GGR-Sitzung gleich zu zwei Motionen Stellung, die sich mit Wirtschaftsförderung befassten. So forderte Hans Romang (SP) ein Konjunkturprogramm 2021–2024 zur finanziellen Unterstützung von Investitionen, die drei von den vier folgenden Kriterien erfüllen müssten: Förderung des Tourismus, Reduktion der Treibhausgase, Förderung der Biodiversität und Ausrichtung zugunsten des einheimischen Gewerbes. Als Beispiel erwähnte der Motionär an der Sitzung einen Bed-&-Breakfast-Anbieter, der seinen Rasen komplett zu einem Naturgarten umbauen möchte. Romang: «Es gibt unzählige solcher Ideen.» Urs Graf verwies auf die Investitionsplanung 2021–2025, die den erwähnten Ansprüchen bereits genüge. Zudem seien Konjunkturprogramme auf Gemeindeebene bei Experten umstritten, und für solche ökologischen und touristischen Projekte sei die Gemeinde eh nicht zuständig. In der kurzen Debatte wiesen sowohl Marcel von Allmen (SVP) als auch Lorenz Schütz (EVP) auf die beiden Kriterien Tourismus und Reduktion der Treibhausgase hin. Dies widerspreche sich beziehungsweise könne gar nicht umgesetzt werden. Mit 18 Nein zu 10 Ja wurde die Motion für nicht erheblich erklärt. In seinem Vorstoss schlug Oliver Fuchs (FDP) die Bildung einer Taskforce vor, die in der Corona-Krise Massnahmen ausarbeiten soll zur Unterstützung des Gewerbes, der Hotellerie und der gesamten Tourismusbranche. Urs Graf teilte die Sorge um die einheimische Wirtschaft, «die Krise ist noch nicht überstanden». Es sei aber nicht Sache des Parlamentes, dem Gemeinderat die Bildung einer Arbeitsgruppe vorzuschreiben. Gewissermassen als Kompromiss schlug Graf die Umwandlung der Motion in ein Postulat vor – oder eine Abänderung des Motionstextes ohne Einbezug der Exekutive, womit der Motionär einverstanden war. Mit Stichentscheid des GGR-Präsidenten Florian Simmler (SP) wurde der Vorstoss trotzdem abgelehnt. (aka)

Abstimmung Ende November

Beim Bauprojekt handelt es sich um das letzte im Rahmen des Aggloprogrammes 2. «Es ist ein schon fast historischer Moment», sagte Bauvorsteher Kaspar Boss (SP) an der Sitzung. Die Fraktionen unterstützten den Antrag. Dabei wies Marcel von Allmen namens der SVP auf die geplante Reduktion der Anzahl Parkplätze von sieben auf fünf hin, die nicht gerade auf Zustimmung gestossen sei.

Falls alle Hürden genommen werden, kann 2021 bis 2023 jeweils im Winter gebaut werden.

Das Parlament genehmigte den Kredit einstimmig. Da in der Gemeinde Interlaken Ausgaben von über zwei Millionen Franken zwingend den Stimmberechtigten vorgelegt werden müssen, sieht der Terminplan nun einen Urnengang vor, und zwar für den 29. November. Gibt dann auch das Volk grünes Licht, so könnte nach erfolgreichem Bewilligungsverfahren und ebensolcher Bauausschreibung in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils in der Wintersaison gebaut werden.