Gemeinderat Saanen – Grünes Licht für Brücke und Wasserleitungen In vier verschiedenen Bereichen im Sektor Infrastrukturen der Gemeinde stehen neue Projekte an. Der Gemeinderat gab grünes Licht und Geld für die Planungskredite.

Bei der Dorfbrücke besteht Sanierungsbedarf. Foto: Svend Peternell

Die Dorfbrücke in Saanen muss saniert werden. Bei einer Begutachtung des Brückenzustands seien schadhafte Stellen und Defizite im Hochwasserschutz ausgemacht worden, wie aus einer aktuellen Mitteilung des Gemeinderats hervorgeht. Mit der geplanten Neugestaltung des Bahnhofs Saanen durch die MOB (Montreux-Oberland-Bahn) und der damit verbundenen Verlegung der Campingstrasse stünden in unmittelbarem Anschlussbereich der Dorfbrücke erhebliche Infrastrukturprojekte an.

«Mit einer Machbarkeitsstudie ist abzuklären, in welcher Form die Brücke ertüchtigt werden kann», schreibt der Gemeinderat, der einen Kredit über 80’000 Franken «für all diese Sachen» bewilligt hat. Doch im Bereich Infrastrukturen laufen in verschiedenen Sektoren Planungen für noch weitere Projekte, bei denen der Gemeinderat die Infrastrukturkommission mit Planungskrediten unterstützt.

Mehrere Wasserleitungen werden ersetzt

So bewilligte der Rat 30’000 Franken für die Sanierung der Wasserversorgung Abländschen. Für die Quelle Gambach stehen eine neue Quellfassung und der Bau einer neuen Fassungsbrunnenstube an. Die Fassung der Quelle Mittelberg wird ebenfalls neu gebaut. 15’000 Franken sollen für den Ersatz der Trinkwasserleitung in der Neueretstrasse in Gstaad im Zusammenhang mit der Generellen Entwässerungsplanung eingesetzt werden.

Ebenfalls erneuert werden soll die Trink- und Abwasserleitung in der Egglistrasse in Gstaad. Die Schmutzwasserleitung, die sich heute in Privatbesitz befindet, soll nach der Sanierung ins Gemeindeeigentum übergehen. Der Kredit beträgt 40’000 Franken.

