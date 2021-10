Umstrittene Bewilligung – Grüner Zürcher Politiker organisiert Corona-Demo in Bern Der Berner Sicherheitsdirektor bewilligt eine weitere Kundgebung vor der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz. Mischa Aebi , Denis von Burg

Demo-Organisator, Biobauer und Kantonsrat Urs Hans auf seinem Pünthof in Neubrunn bei Turbenthal. Foto: LAB

Schon glaubte man in Bern, es werde bis zur Abstimmung am 28. November keine weiteren bewilligten Corona-Demonstrationen mehr geben. Das Aktionsbündnis Urkantone und die Freie Linke Schweiz, die Organisatoren der grossen Kundgebung vor acht Tagen, hatten mit dem Berner Sicherheitsdirektor vereinbart, dass sie keine weiteren Kundgebungen beantragen werden – und auch nicht zu unbewilligten Demonstrationen aufrufen werden. Daraus zogen viele den Schluss, dass die grosse Corona-Demo vor einer Woche die letzte vor dem Urnengang in Bern gewesen sei.

Doch nun hat eine weitere Organisation, Public Eye on Science, für den 12. November erneut eine Demonstration gegen das Covid-Gesetz beantragt. Und der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause hat sie bewilligt. Chef von Public Eye on Science ist der Zürcher Kantonsrat Urs Hans. Bis letztes Jahr war Hans Mitglied der Grünen Zürich, dann hat die Partei den Biobauer und Gentech-Gegner ausgeschlossen, weil er Verschwörungstheorien verbreitet habe. Hans sitzt weiterhin im Kantonsparlament.