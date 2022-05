Burgdorf ohne Erdgas – Grüne und SP haben es eilig Die Localnet AG soll auf Erdgas fürs Heizen verzichten. Darin sind sich die Parteien einig. Wie das gehen soll, ist umstritten. Cornelia Leuenberger Beat Mathys (Fotos)

Wo die orangen Dächer leuchten, fliesst im Untergrund Erdgas. Diese Signaltafel dient dank Bildhauer Daniel Ritter aus Hellsau auch den Greifvögeln. Foto: Beat Mathys

Erdgas ist derzeit in aller Munde, wo immer möglich, möchte man auf dessen Einsatz verzichten. Auch in Burgdorf, wo die Grünen und die SP ein überparteiliches Postulat in dieser Sache eingereicht haben.

Die Vorschläge

Kurz: Das Energieunternehmen Localnet AG soll so rasch wie möglich auf Erd- und auf Biogas – «wegen seiner schlechten CO₂-Bilanz» – für die Wärmeerzeugung verzichten. SP und Grüne haben ihren Vorstoss in zwei Punkte gegliedert: