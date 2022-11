Die Loubegaffer – Grüne suchen Teuscher-Nachfolgerin, und Sommaruga lobt Stadträtin Ist Rahel Ruch die Favoritin für die Teuscher-Nachfolge? Und wieso postet Simonetta Sommaruga das Bild einer Stadträtin? Die Loubegaffer haben die Antworten. Die Loubegaffer

Grossrätin Rahel Ruch gilt derzeit als die Favoritin für die Nachfolge von Gemeinderätin Franziska Teuscher. Foto: Raphael Moser

Das Grüne Bündnis steht im nächsten Jahr vor einer grossen Aufgabe: Es muss die Nachfolge der Gemeinderätin Franziska Teuscher regeln. Es wird allgemein erwartet, dass sie in zwei Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Bei den Grossratswahlen von diesem Frühling schickte die Partei fünf Spitzenleute ins Rennen. Drei von ihnen kamen für die Teuscher-Nachfolge infrage: die damalige Grossrätin Natalie Imboden sowie die Stadträtinnen Regula Bühlmann und Rahel Ruch. Doch mittlerweile haben sich zwei von ihnen anderweitig orientiert: Natalie Imboden ist in der Zwischenzeit in den Nationalrat nachgerutscht, wo sie sich in ihrem Element zu fühlen scheint. Und in der vergangenen Woche gab der Gemeinderat bekannt, dass Regula Bühlmann neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bern wird. Damit dürfte sie sich im Kampf um einen Sitz im Gemeinderat selbst aus dem Rennen genommen haben.