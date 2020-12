Ersatzbau für Berner Festhalle – Grüne stellen sich gegen Kredit für Neue Festhalle Das Grüne Bündnis lehnt es ab, dass die Stadt Bern an den Neubau der Neuen Festhalle einen Beitrag von 15 Millionen Franken leistet. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstagabend. Stefan Schnyder UPDATE FOLGT

So soll die Neue Festhalle im Querschnitt aussehen. Foto: zvg/Bernexpo

Gegenwind für den Stadtberner Gemeinderat und Bernexpo: Das Grüne Bündnis (GB) und die Junge Alternative (JA!) stellen sich gegen die Zahlung eines Beitrags von 15 Millionen Franken, den die Stadt an den Bau einer Neuen Festhalle leisten will. Die Neue Festhalle soll die in die Jahre gekommene alte Festhalle ersetzen und bei Konzerten bis 9000 Besucherinnen und Besuchern Platz bieten.

Die GB-JA!-Fraktion verweist in einer Mitteilung auf die aktuelle Corona-Situation und schreibt: «Es kann nicht sein, dass die Stadt nun in ein Luxusprojekt investiert, dessen Nutzen durch die Pandemiesituation in Frage gestellt ist, während die lokale Kulturbranche akut Unterstützung benötigt.» Zudem bezweifelt die Fraktion, dass der städtische Beitrag überhaupt erforderlich ist, damit der Neubau zustande kommt: «Mit dem städtischen A-fonds-perdu-Beitrag würden in erster Linie eine höhere Rendite der weiteren Investoren ermöglicht», schreibt die Fraktion.